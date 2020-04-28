Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanserden önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan , ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 06:51
Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanserden önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan , ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. , kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen , ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

Bu besin kanı temizliyor ve kanseri önlüyor!

KUDRET NARININ İÇERİĞİ

Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri

Cucurbitacin türevleri

%40-50 Protein

Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit

Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler

Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

SON DAKİKA