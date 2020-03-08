Bu besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Öte yandan vücut için gerekli olan bazı maddeleri filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevi de bulunan böbreklerde bu görevle ilgili mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak böbrek taşları oluşabilmektedir.Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Böbrek taşı düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu bir süreç. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte böbrek taşına neden olan besinler...