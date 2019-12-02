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Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Bu besinler görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:32
Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Bu besinler görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

Bu besin mikropları anında yok ediyor...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

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Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Bu besin mikropları anında yok ediyor...

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Bu besin mikropları anında yok ediyor...

Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

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