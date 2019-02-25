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Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 10:57
Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı.

Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

YUMURTA

Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin.

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Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içeriyor ve bu amino asitler sindirildikten sonra bağırsaklarınızdaki iştah bastırıcı hormonların salınmasını tetikliyor.

Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça yüksek bir tam tahı

Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

Yulafta bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler midenizde su çekerek yoğunlaşıyor ve mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

AZ YAĞLI ETLER

Et, tavuk, hindi ve balıkta yüksek miktarda bulunan ve tokluk süresi en uzun makrobesin olan proteinler; ghrelin ve GLP-1 gibi tokluk hormonları üzerinde etkili oluyor.

Bu besin yedikçe kilo verdiriyor!

Az yağlı kırmızı et, tavuk/ hindi göğüs eti ve balıklar yüksek protein ve az yağ içerdiklerinden daha uzun süre tok kalmanıza ve doygunluk hissetmenizi sağlıyor.

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