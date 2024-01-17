Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
07:39
Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı
Şekerin vücuda verdiği zararlar herkes tarafından biliniyor ancak bazı besinler şekerden bile onlarca kat daha fazla zarara neden oluyor. Yapılan araştırmalar, birçok yiyecek ve içecekte kullanılan meyan kökünün zeka geriliği başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğunu ortaya çıkardı. Dikkatli tüketildiğinde faydaları da bulunan meyan kökü, fazla tüketilmesi durumunda beyni direkt etkiliyor. İşte ayrıntılar...