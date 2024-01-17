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Haberler Galeri Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:39

Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Şekerin vücuda verdiği zararlar herkes tarafından biliniyor ancak bazı besinler şekerden bile onlarca kat daha fazla zarara neden oluyor. Yapılan araştırmalar, birçok yiyecek ve içecekte kullanılan meyan kökünün zeka geriliği başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğunu ortaya çıkardı. Dikkatli tüketildiğinde faydaları da bulunan meyan kökü, fazla tüketilmesi durumunda beyni direkt etkiliyor. İşte ayrıntılar...

Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Faydalı olarak bildiğimiz birçok besinin fazla tüketilmesi yarardan çok zarara neden oluyor. Birçok yiyecek ve içeceğin yapımında kullanılan meyan kökünün beyin üzerindeki etkileri ortaya çıktı.

Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Eski zamanlarda şerbet olarak tüketilen meyan kökü, son yıllarda birçok içecek ve yiyeceğin yapımında kullanılıyor. Yapılan son çalışmalar, meyan kökünü doğrudan tüketmenin veya meyan kökü bulunan besinleri fazla tüketmenin özellikle çocuklar üzerinde zeka geriliğine sebep olduğunu ortaya çıkardı.

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Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Özellikle, potasyum oranı düşük olan kişilerin, kalp hastalarının ve hamilelerin meyan kökünü asla tüketmemesi gerekiyor.

Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Meyan kökü, erken doğuma sebebiyet verebiliyor ve anne karnındaki bebeğin zekasını etkileyerek zeka geriliğine sebep olabiliyor.

Bu besin zeka geriliğine sebep oluyor! Şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliğini de beraberinde getiriyor.

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