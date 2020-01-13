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  • Bu besinin bağımlılık yaptığı kanıtlandı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli besinler

Bu besinin yaptığı kanıtlandı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli

Bazı vücudumuza iyi gelirken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten 'nden uzmanlar, yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da besinler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:18
Bu besinin bağımlılık yaptığı kanıtlandı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli besinler

Bazı vücudumuza iyi gelirken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da besinler...

Bu besinin bağımlılık yaptığı kanıtlandı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli besinler

BAĞIMLILIK YAPAN BESİNLER!

'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

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Bu besinin bağımlılık yaptığı kanıtlandı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli besinler

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