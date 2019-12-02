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Bu besinin yaptığı ortaya çıktı! İşte bağımlılık yapan

Bazı vücudumuza fayda sağlarken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden , yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da sağlıksız besinler...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:24
Bu besinin bağımlılık yaptığı ortaya çıktı! İşte bağımlılık yapan besinler

Bazı vücudumuza fayda sağlarken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden , yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da sağlıksız besinler...

Bu besinin bağımlılık yaptığı ortaya çıktı! İşte bağımlılık yapan besinler

BAĞIMLILIK YAPAN BESİNLER!

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

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Bu besinin bağımlılık yaptığı ortaya çıktı! İşte bağımlılık yapan besinler

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