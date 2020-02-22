Bu besinin tohumu tam bir mucize! Vücutta oluşabilecek tümör hücrelerini...

Bamyanın faydalarını herkes biliyor ancak bamya tohumunun faydaları çok az kişi tarafından biliniyor. Bamya tohumları diz ağrılarından kireçlenmeye, gastrit ve reflü gibi rahatsızlıklardan astıma birçok sağlık sorununa iyi geldiği iddia ediliyor ama bamya tohumunun faydaları bu kadarla kalmıyor. Son yılların mucize besini olarak anılan bamya tohumunun bronşitten kansere birçok hastalığı önlediği, halsizliği anında aldığı ortaya çıktı. Bamya tohumunun ileride oluşabilecek tümör hücrelerini önlediği iddia edildi. Peki, faydaları saymakla bitmeyen bamya tohumu nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar...