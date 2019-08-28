Bu besinler B12 vitamini deposu çıktı! İşte B12 vitamini eksikliğinin belirtileri ve B12 vitamini bulunduran besinler...

Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. Bu vitaminlerin en önemlilerinden birisi de B12 vitaminidir. B12 vitamini için en birincil kaynaklar ise besinlerdir. Besinler içerdikleri vitamin ve minerallerle vücudun ihtiyacını karşılar. Kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan B12 vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. Peki B12 vitamini eksikliği neden olur? B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden olan B12 vitamini bulunduran besinler nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarıyla birlikte B12 vitamini deposu besinler ve B12 vitamini hakkında her şey haberimizde...