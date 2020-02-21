Bu besinler beyni bitiriyor!

Faydalı diye tüketiğimiz, lezzetinden vazgeçemediğimiz birçok besinin vücuda özellikle beyin gelişimine verdiği zararlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler; beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Besinlerde bulunan zararlı maddelerin ve metallerin fazla miktarda tüketilmesi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinlerde hangi metal bulunuyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkilioyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler...