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Bu cildinizi baştan sona yeniliyor!

Soğuyan havaların etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren cildinizi, yeniden yazın en parlak günlerine döndürebilirsiniz! Evde yapabileceğiniz çok basit uygulamalar ve öğünlerinize ekleyeceğiniz mucizevi besinlerle cildinizi kış şartlarına hazırlayabilir, kendinizde baştan aşağı bir "Yenilenme Hareketi" başlatabilirsiniz! Soğuyan havaların etkisiyle cildin en çok nem ve ışıltı kaybı yaşadığını vurgulayan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ''Evde yapılacak çok basit uygulamalarla cildinizi destekleyebilir, kışın güzellik sebzeleri olan kereviz ve ıspanak ile Küçük Enerji Santralleri olarak tanımladığım kuruyemişleri tüketerek, cildinizi soğuk havaların yaratabileceği tahribattan koruyabilirsiniz." diyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cildinizde kış hazırlıklarına ilişkin bir yol haritası sunuyor…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 14:32
Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

Soğuyan havaların etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren cildinizi, yeniden yazın en parlak günlerine döndürebilirsiniz! Evde yapabileceğiniz çok basit uygulamalar ve öğünlerinize ekleyeceğiniz mucizevi besinlerle cildinizi kış şartlarına hazırlayabilir, kendinizde baştan aşağı bir "Yenilenme Hareketi" başlatabilirsiniz! Soğuyan havaların etkisiyle cildin en çok nem ve ışıltı kaybı yaşadığını vurgulayan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ''Evde yapılacak çok basit uygulamalarla cildinizi destekleyebilir, kışın güzellik sebzeleri olan kereviz ve ıspanak ile Küçük Enerji Santralleri olarak tanımladığım kuruyemişleri tüketerek, cildinizi soğuk havaların yaratabileceği tahribattan koruyabilirsiniz." diyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cildinizde kış hazırlıklarına ilişkin bir yol haritası sunuyor…

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

KEREVİZ VE ISPANAK TÜKETEREK YAŞLANMAYI DURDURUN

Havaların soğumasıyla birlikte, nem kaybının da etkisiyle cildimizde ve vücudumuzun farklı bölgelerinde oluşmaya başlayan kırışıklıkların daha da derinleşebileceğine, cildin daha solgun görünebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "İçerisinde bolca demir bulunan ıspanak, cildimizin ihtiyacı olan tam bir beta- karoten kaynağı. Güçlü bir antioksidan olan beta- karoten, yaşlanma etkilerine karşı savaşır.

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Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

Ispanak, yüksek miktarda B6 vitamini, kalsiyum, potasyum, folik asit, C vitamini ve magnezyum içerir. Bu vitamin ve minerallerle de yaşlanmaya karşı savaşı hızlandırır.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

Çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından zengin tüketimi ile sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. "Kışın Güzellik Sebzeleri" olarak tanımladığımız kereviz ve ıspanak tüketerek yaşlanmaya karşı doğal yollarla savaşabilirsiniz." diyor.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

''KÜÇÜK ENERJİ SANTRALLERİ'' İLE DAHA GENÇ VE DİRİ BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Her yaşta ışıltılı, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için, kendisi küçük ama etkisi büyük kabuklu yemişlerden faydalanılmasını tavsiye eden Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Estetik operasyonların yanında, doğru enerji kaynakları da genç ve diri bir cilt için gereklidir.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişler, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenerek, cildin parlaklık ve canlılığını artıran bir etki yaratır. Hücrelerimiz için "Küçük Enerji Santralleri" olarak tanımlanan bu besinleri sadece vücudunuzun değil, hücrelerinizin ve cildinizin enerji kaynağı olarak düzenli tüketin!" tavsiyesinde bulunuyor.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

GÜZELLEŞMEK İÇİN GEREKLİ ENERJİ KAYNAKLARINI HÜCRELERİNİZE DEPOLAYIN

Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişlerin çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengin olduğuna işaret eden Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir.

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