Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor!

Soğuyan havaların etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren cildinizi, yeniden yazın en parlak günlerine döndürebilirsiniz! Evde yapabileceğiniz çok basit uygulamalar ve öğünlerinize ekleyeceğiniz mucizevi besinlerle cildinizi kış şartlarına hazırlayabilir, kendinizde baştan aşağı bir "Yenilenme Hareketi" başlatabilirsiniz! Soğuyan havaların etkisiyle cildin en çok nem ve ışıltı kaybı yaşadığını vurgulayan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ''Evde yapılacak çok basit uygulamalarla cildinizi destekleyebilir, kışın güzellik sebzeleri olan kereviz ve ıspanak ile Küçük Enerji Santralleri olarak tanımladığım kuruyemişleri tüketerek, cildinizi soğuk havaların yaratabileceği tahribattan koruyabilirsiniz." diyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cildinizde kış hazırlıklarına ilişkin bir yol haritası sunuyor…