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  • Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

Bu cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

Soğuyan havaların etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren cildinizi, yeniden yazın en parlak günlerine döndürebilirsiniz! Evde yapabileceğiniz çok basit uygulamalar ve öğünlerinize ekleyeceğiniz mucizevi besinlerle cildinizi kış şartlarına hazırlayabilir, kendinizde baştan aşağı bir "Yenilenme Hareketi" başlatabilirsiniz! Soğuyan havaların etkisiyle cildin en çok nem ve ışıltı kaybı yaşadığını vurgulayan Op. Dr. , ''Evde yapılacak çok basit uygulamalarla cildinizi destekleyebilir, kışın güzellik sebzeleri olan ve ile Küçük Enerji Santralleri olarak tanımladığım kuruyemişleri tüketerek, cildinizi soğuk havaların yaratabileceği tahribattan koruyabilirsiniz." diyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cildinizde kış hazırlıklarına ilişkin bir yol haritası sunuyor…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 15:48
Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

Soğuyan havaların etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren cildinizi, yeniden yazın en parlak günlerine döndürebilirsiniz! Evde yapabileceğiniz çok basit uygulamalar ve öğünlerinize ekleyeceğiniz mucizevi besinlerle cildinizi kış şartlarına hazırlayabilir, kendinizde baştan aşağı bir "Yenilenme Hareketi" başlatabilirsiniz! Soğuyan havaların etkisiyle cildin en çok nem ve ışıltı kaybı yaşadığını vurgulayan Op. Dr. , ''Evde yapılacak çok basit uygulamalarla cildinizi destekleyebilir, kışın güzellik sebzeleri olan ve ile Küçük Enerji Santralleri olarak tanımladığım kuruyemişleri tüketerek, cildinizi soğuk havaların yaratabileceği tahribattan koruyabilirsiniz." diyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cildinizde kış hazırlıklarına ilişkin bir yol haritası sunuyor…

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

KEREVİZ VE ISPANAK TÜKETEREK YAŞLANMAYI DURDURUN

Havaların soğumasıyla birlikte, nem kaybının da etkisiyle cildimizde ve vücudumuzun farklı bölgelerinde oluşmaya başlayan kırışıklıkların daha da derinleşebileceğine, cildin daha solgun görünebileceğine dikkat çeken Op. Dr. , "İçerisinde bolca demir bulunan , cildimizin ihtiyacı olan tam bir beta- karoten kaynağı. Güçlü bir antioksidan olan beta- karoten, yaşlanma etkilerine karşı savaşır.

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Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

, yüksek miktarda B6 vitamini, kalsiyum, potasyum, folik asit, C vitamini ve magnezyum içerir. Bu vitamin ve minerallerle de yaşlanmaya karşı savaşı hızlandırır.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

Çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından zengin tüketimi ile sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. "Kışın Güzellik Sebzeleri" olarak tanımladığımız ve tüketerek yaşlanmaya karşı doğal yollarla savaşabilirsiniz." diyor.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

''KÜÇÜK ENERJİ SANTRALLERİ'' İLE DAHA GENÇ VE DİRİ BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Her yaşta ışıltılı, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için, kendisi küçük ama etkisi büyük kabuklu yemişlerden faydalanılmasını tavsiye eden Op. Dr. , "Estetik operasyonların yanında, doğru enerji kaynakları da genç ve diri bir cilt için gereklidir.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişler, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenerek, cildin parlaklık ve canlılığını artıran bir etki yaratır. Hücrelerimiz için "Küçük Enerji Santralleri" olarak tanımlanan bu besinleri sadece vücudunuzun değil, hücrelerinizin ve cildinizin enerji kaynağı olarak düzenli tüketin!" tavsiyesinde bulunuyor.

Bu besinler cildinizi baştan sona yeniliyor! İşte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktaları...

GÜZELLEŞMEK İÇİN GEREKLİ ENERJİ KAYNAKLARINI HÜCRELERİNİZE DEPOLAYIN

Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişlerin çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengin olduğuna işaret eden Op. Dr. , "Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir.

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