Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

PEYNİR DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLÜYOR!

Ağız sağlığı açısından besinler; çürük yapıcı (Karyojenik), çürüğe etkisi olmayan (Karyostatik) ve çürük önleyici (Antikaryojenik) olarak sınıflandırılmaktadır. Bir besinin karyojenik etkisi; besinin çeşidi, formu, besin öğesi içeriği, diğer besin ve içeceklerle yenmesi, ağızda kalma süresi ve tüketilme sıklığına bağlı olarak değişmektedir. Karyojenik besinler; fermente olan karbonhidratlar içerir ve ağızda mikroorganizmalar aracılığıyla organik asit oluşumuna neden olarak, tükürük pH'ının 5,5 altına düşmesine ve çürük oluşumunun hızlanmasına neden olurlar.