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  • Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

Bu çürüklerini önlüyor! İşte ...

Sağlıksız besinleri tercih eden hızlı, pratik, atıştırarak ayaküstü yemek yeme trendi tüm dünyayı ele geçirdi. Son yıllarda gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde, diyet ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklarda bir artış görülmektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlerden ötürü, dünya çapında değişen tüketimi trendi; günümüzde doymuş yağ ve şekerden zengin, enerji verici diyetin ağırlık kazandığını, taze sebze ve meyve tüketimi ile kompleks karbonhidrat ve lifli gıdaların alımının azaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz beslenme durumu yönünden, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Raporuna göre; ülkemizde sıklıkla görülen beslenmeye bağlı sorunların içinde, çürükleri de yer almaktadır. Peki diş sağlığını koruyan yok mu? Tabiki var. neler? hangileri? Haberimizde dişlerin çürümesini önleyen besinler ve hangi besinlerden uzak durmanız gerektiği bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 10:53
Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

Sağlıksız besinleri tercih eden hızlı, pratik, atıştırarak ayaküstü yemek yeme trendi tüm dünyayı ele geçirdi. Son yıllarda gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde, diyet ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklarda bir artış görülmektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlerden ötürü, dünya çapında değişen tüketimi trendi; günümüzde doymuş yağ ve şekerden zengin, enerji verici diyetin ağırlık kazandığını, taze sebze ve meyve tüketimi ile kompleks karbonhidrat ve lifli gıdaların alımının azaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz beslenme durumu yönünden, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Raporuna göre; ülkemizde sıklıkla görülen beslenmeye bağlı sorunların içinde, çürükleri de yer almaktadır. Peki diş sağlığını koruyan yok mu? Tabiki var. neler? hangileri? Haberimizde dişlerin çürümesini önleyen besinler ve hangi besinlerden uzak durmanız gerektiği bulabilirsiniz...

Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

"Beslenme alışkanlıklarının, ağız sağlığı üzerindeki rolü büyüktür" diyen Restoratif Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, diş dostu yiyecekleri açıkladı!

İŞTE DİŞ DOSTU BESİNLER

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Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

PEYNİR DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLÜYOR!

Ağız sağlığı açısından ; yapıcı (Karyojenik), çürüğe etkisi olmayan (Karyostatik) ve çürük önleyici (Antikaryojenik) olarak sınıflandırılmaktadır. Bir besinin karyojenik etkisi; besinin çeşidi, formu, öğesi içeriği, diğer besin ve içeceklerle yenmesi, ağızda kalma süresi ve tüketilme sıklığına bağlı olarak değişmektedir. Karyojenik besinler; fermente olan karbonhidratlar içerir ve ağızda mikroorganizmalar aracılığıyla organik asit oluşumuna neden olarak, tükürük pH'ının 5,5 altına düşmesine ve çürük oluşumunun hızlanmasına neden olurlar.

Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

çürüğüne katkısı olmayan, mikroorganizmalarca metabolize edilemeyen ve tükürük pH'ını 5,5 altına düşmesine neden olmayan ''karyostatik'' olarak değerlendirilir. Özellikle; protein içeriği yüksek besinler (yumurta, balık, et), yağlar, yüksek posalı ve polifenol içerikli besinler (özellikle çiğ sebzeler, elma) ve yağlı tohumlar (özellikle yer fıstığı) gibi yağ içeriği yüksek ve fermente olan karbonhidrat içeriği olmayan veya çok az olan besinler karyostatik özellik gösterir.

Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

Antikaryojenik ( önleyici) ise; asidojenik besinden önce yendiğinde plağın, asidojenik besini tanımasını önleyen besinlerdir. Kazein, kalsiyum, fosfor içeriğinden dolayı peynir antikaryojenik olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında peynir, ağız ortamının pH'ını yükselterek, dişlerde çürük oluşumunu önleyebilmektedir. Çürük önleyici bir besin olarak görülen peynir; çürüğün önlenmesinde etkili olan kalsiyum ve fosfat iyonlarını ve ayrıca antikaryojenik özelliğe sahip bir protein olan kazeini içermektedir.

Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

"KSİLİTOLLÜ SAKIZLAR DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ AZALTIR"

önleyici önlemlerin bir diğeri ise, tatlandırıcılı besinlerin tüketimidir. Tatlandırıcıların özellikle de ksilitolün sakızlarda kullanımı ile hem sakızın tükürük akışını arttırarak; tamponlama ve temizlenmeyi sağlaması hem de ksilitolün, antikaryojenik özelliklerinden faydalanılması amaçlanmaktadır. Ksilitol, ağız içerisinde plak oluşumunu azaltır ve bakterilerin plak ve yüzeylerine tutunmasını engelleyebilmektedir.

Bu besinler diş çürüklerini önlüyor! İşte sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

ÇAYIN HİÇ DUYMADIĞINIZ FAYDASI!

Siyah çayın içerdiği florürün de, çürüğü azaltıcı rolü vardır. Çaylarla ilgili yapılan çalışmalarda, antimikrobiyal etkinliklerinin; fermentasyon miktarları arttıkça azaldığı; fermente olmamış olan yeşil çayın, diğer fermente edilmiş çaylara göre en yüksek antimikrobiyal ekinliğe sahip olduğu gösteren çalışmalar mevcuttur. Yeşil çayın içeriğindeki bileşikler; bakterileri yok edici ve yüzeyine yapışmasını engelleyici özellik göstermektedir.

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