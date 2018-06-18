Bu besinler hafızayı canlı tutuyor!

1 YUMURTA YENİ HÜCRELERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Her sabah 1 adet haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilebilecek yumurta, anne sütüne eş değer proteini ile beynin gelişmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için oldukça önemli bir besindir. Vücut için protein kaynağıdır. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olur. Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki eder. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de nörotransmitter dengesini korur.