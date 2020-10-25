Hafıza; stres, kötü beslenme ve yaşa bağlı olarak zamanla güçsüzleşir. Unutkanlık, hafızanın zayıfladığının ilk belirtisidir. Hafızayı kuvvetlendirmek için, besinlerin gücünden faydalanmak gerekir. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerekiyor. Peki hangi besinler hafızayı kuvvetlendiriyor? İşte hafızanızı güçlendirmek için yapmanız gerekenler...