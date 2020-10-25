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Bu besinler hafızayı yeniliyor! İşte uzmanların hastalığının doğal ilacı olarak önerdiği besinler

Hafıza; stres, kötü beslenme ve yaşa bağlı olarak zamanla güçsüzleşir. Unutkanlık, hafızanın zayıfladığının ilk belirtisidir. Hafızayı kuvvetlendirmek için, besinlerin gücünden faydalanmak gerekir. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerekiyor. Peki hangi besinler hafızayı kuvvetlendiriyor? İşte hafızanızı güçlendirmek için yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:44
Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Hafıza, stres, kötü beslenme ve yaşa bağlı olarak zamanla güçsüzleşir. Unutkanlık, hafızanın zayıfladığının ilk belirtisidir. Hafızayı kuvvetlendirmek için besinlerin gücünden faydalanmak gerekir. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerekiyor. Peki hangi besinler hafızayı kuvvetlendiriyor? İşte hafızanızı güçlendirmek için yapmanız gerekenler...

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

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Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Bu besin hafızayı yeniliyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı olarak biliniyor!

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.

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