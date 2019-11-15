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  • Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Bu halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük halidir. Bu yorgunluk hissi bir kez geldiğinde günün kalan diğer zamanlarını işlevsel kullanamamıza sebep olmaktadır. Biz bunu halsiz kalmak diye adlandırırız.Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik kimi zaman tamamen olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Peki hangi halsizliği yok ediyor? İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:02
Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük halidir. Bu yorgunluk hissi bir kez geldiğinde günün kalan diğer zamanlarını işlevsel kullanamamıza sebep olmaktadır. Biz bunu halsiz kalmak diye adlandırırız.Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik kimi zaman tamamen olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Peki hangi halsizliği yok ediyor? İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...

Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Yetersiz beslenme ise bu enerjinin tam olarak sağlanamamasına ve halsizliğe yol açabilir. Doğru gıdaları tüketerek enerjinizi arttırabilir ve halsizlikten kurtulabilirsiniz.

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Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Protein: Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.

Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.

Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Yoğurt: Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Kompleks Karbonhidratlar: Kompleks karbonhidratlar vücudun birincil kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz.

Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Ayrıca uyku alışkanlıklarını düzenleyen ve ruh halini geliştiren serotonin bakımından zengin olan kompleks karbonhidrat içeren gıdalar kan şekeri seviyesinin korunmasına da yardımcı olur.

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