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Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Giriş Tarihi: 07.12.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 16:03
Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

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Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur.

Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.

Bu besinler karaciğerinizi yağlanmaktan koruyor!

Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir.

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