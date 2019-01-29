Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

Özellikle büyük şehirlerde mutsuz olduğundan yakınanların sayısı giderek artıyor. Hele de güneş ışınlarının azaldığı, havaların soğuk ve kasvetli bir hal aldığı bugünlerde pek çok kişi kendini daha mutsuz ve güçsüz hissediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirterek "Günlük beslenmenizde mutlaka bu besinlere yer vermelisiniz" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.