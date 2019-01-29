Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

Özellikle büyük şehirlerde mutsuz olduğundan yakınanların sayısı giderek artıyor. Hele de güneş ışınlarının azaldığı, havaların soğuk ve kasvetli bir hal aldığı bugünlerde pek çok kişi kendini daha mutsuz ve güçsüz hissediyor. Beslenme ve başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirterek "Günlük beslenmenizde mutlaka bu besinlere yer vermelisiniz" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:27
Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

Özellikle büyük şehirlerde mutsuz olduğundan yakınanların sayısı giderek artıyor. Hele de güneş ışınlarının azaldığı, havaların soğuk ve kasvetli bir hal aldığı bugünlerde pek çok kişi kendini daha mutsuz ve güçsüz hissediyor.

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

Beslenme ve başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirterek "Günlük beslenmenizde mutlaka bu besinlere yer vermelisiniz" diyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

Beslenme ve , mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

MUZ

Muz, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Aynı zamanda muz iyi bir potasyum ve B vitamini olan folat kaynağı. Düşük B vitamini düzeylerine sahip olmak yapılan çalışmalarda depresyona bağlandığından muz iyi bir mutlu edici besin olarak kabul ediliyor. Ancak glisemik yükü yani kan şekerinizi yükseltme hızı fazla olan muzu diyabetiniz varsa porsiyon kontrolü yaparak tüketmeye özen gösterin. 1 porsiyon muz 1 küçük boya denk gelirken, büyük ithal muz ise yarım tüketmeye özen gösterin.

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

KIRMIZI MEYVELER

Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyvelerin, reçeteli duygudurum dengeleyici ilaçlar ile kimyasal benzerlikleri bulunuyor. Ayrıca bu meyvelerde bulunan flavonoid antosiyanidin, artan depresyon oranları ile ilintili olan enflamasyonu da azaltıyor. Özellikle küçük taneli meyvelerde porsiyon kontrolü zor olabildiğinden 1 porsiyonu 1 çay bardağı dolusu olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

BİTTER ÇİKOLATA

Koyu çikolata, iyi bir antioksidan kaynağı. Aynı zamanda stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini de düşürüyor. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Ancak kakao değeri yüksek olan çikolataları tercih ederseniz kalorisinin yüksek olduğunu unutmayın. 1 küçük kare bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Bu besinler psikolojiyi etkiliyor!

YUMURTA

Yumurta, ruh halinizi düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan, aynı zamanda protein dolu bir besin. Kişiyi uzun süre tok ve enerjik tutuyor. Özel bir sağlık durumu olmayan kişilerin tüketeceği günde 1 adet yumurta, mutluluk verirken, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Yumurtayı pişirme şekliniz de vitaminlerden faydalanmak için oldukça önemli. Haşlama yumurta yapıyorsanız gri halka oluşmayacak şekilde kaynatmaya çok dikkat edin. Tavada yumurta yapacaksanız yanmaz tavada yapmaya özen gösterin. Yağı yakarak yumurtayı tavaya kırmayın.

BİZE ULAŞIN