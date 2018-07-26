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Bu besinler a iyi geliyor!

Giriş Tarihi: 26.07.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 11:00
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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Yüksek tüm dünyada en yaygın olarak görülen ve önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Beslenme yoluyla kan basıncını kontrol edebilir ve yüksek un tetikleyebileceği kalp, beyin, göz ve böbrek hastalıklarından korunabilirsiniz.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

u düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda gelmekle birlikte sodyum tüketimini sınırlandırmak tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek adına uzmanlar tarafından öneriliyor.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Sebzeler: Sebzeler u düşürmenin yanı sıra içerdikleri besin lifi, potasyum, magnezyum ve diğer minerallerle genel sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olur.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Her gün yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere 2-3 kase farklı renklerdeki sebzelerin çiğ ve haşlanmış olarak tüketilmesi hastalarına önerilmektedir.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Brokoli, patates, ıspanak, domates ve kabak gibi sebzeleri u düşürmek için kullanabilirsiniz.

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Bu besinler a iyi geliyor!
Bu besinler tansiyona iyi geliyor!

Meyveler: Sebzeler gibi lif, vitamin ve mineral içeren meyveler de yüksek u düşürmek için yardımcı olabilir.

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