Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!
Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!
Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz... Peki ciğerleri temizleyen, sigaranın etkisini yok eden besinler neler? Nikotini vücuttan atmaya yardımcı mucizevi besinler neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevapları ve sağlığımıza faydalı besinler listesi...
Giriş Tarihi: 24.03.2019
14:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
09:27