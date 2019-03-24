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  • Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. başta olmak üzere, , kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz... Peki ciğerleri temizleyen, sigaranın etkisini yok eden besinler neler? Nikotini vücuttan atmaya yardımcı mucizevi besinler neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevapları ve sağlığımıza besinler listesi...

Giriş Tarihi: 24.03.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 09:27
Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Sigarayı bırakmada yardımcı ve vücuttaki nikotini temizleyen bu besinleri bol bol tüketin! İşte sigarayı bıraktıran besinler listesi...

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atmada çok başarılı!

Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

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