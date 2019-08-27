Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber çoğumuz hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yorgun ve daha halsiz hissediyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal "Enerjimizi yükseltmek ve daha zinde hissetmek için doğru besinlerle doğru beslenme modeli oluşturmak oldukça önemli. Bu nedenle su ve vitamin-mineral içeriği yüksek besinlere yönelmekte fayda var" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerjinizi yükseltecek 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.