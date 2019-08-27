Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber çoğumuz hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yorgun ve daha halsiz hissediyoruz. Beslenme ve Uzmanı Özge Öçal "Enerjimizi yükseltmek ve daha zinde hissetmek için doğru besinlerle doğru beslenme modeli oluşturmak oldukça önemli. Bu nedenle su ve - içeriği yüksek besinlere yönelmekte fayda var" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerjinizi yükseltecek 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 14:22
Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber çoğumuz hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yorgun ve daha halsiz hissediyoruz. Beslenme ve Uzmanı Özge Öçal "Enerjimizi yükseltmek ve daha zinde hissetmek için doğru besinlerle doğru beslenme modeli oluşturmak oldukça önemli. Bu nedenle su ve - içeriği yüksek besinlere yönelmekte fayda var" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerjinizi yükseltecek 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

ÇİĞ BADEM

Her gün 10-15 adet çiğ bademi düzenli olarak tüketmeye çalışın. İçerdiği magnezyum ve B vitaminleri sayesinde badem, enerji metabolizmanız için harika bir . Araştırmalar, magnezyumun enerji metabolizmasındaki rolü nedeniyle düşük magnezyum seviyelerine sahip insanların daha hızlı yorulduğunu gösteriyor. Ayrıca yetersiz B vitamini seviyeleri yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyonda azalmalara neden olabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

YULAF

Yulaf, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde gün boyu hem tok tutuyor hem de kan şekerini dengeliyor. Kan şekerimizin birden yükselmesi insülin salınımının aniden artmasına ve tekrar ani bir kan şekeri düşüklüğüne neden olduğundan; uykulu, yorgun ve halsiz hissetmeye neden oluyor. Enerjinizin düşmemesi için beslenmenizde mutlaka lif kaynaklarına yer verin. Sabah kahvaltı alternatifi olarak yulaf tüketebilirsiniz.

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

MUZ

Muz, içerdiği karbonhidrat, lif, B6 vitamini ve potasyum sayesinde, enerji seviyenizi arttırmak için en iyi besinlerden biri. Potasyum sayesinde hem kasların çalışmasına yardımcı oluyor hem de B6 vitamini sayesinde vücuda alınan enerjinin kullanılmasında rol oynuyor. Bu nedenle her gün 1 yerli muz tüketerek yazın yorgunluk ve halsizlik hissinizin azalmasının önüne geçebilirsiniz.

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

SOMON

Omega 3, vücuttaki inflamasyonu (iltihaplanmayı) azaltan öğelerinden biri. Vücutta inflamasyon olması yorgunluğa yol açan başlıca unsurlar arasında yer aldığından haftada 2-3 gün omega 3 içeriği zengin olan somon gibi yağlı balıklar tüketmeye özen gösterin.

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, normal ve sütlü çikolataya göre daha yüksek oranda kakao içeriyor. Kakaodaki antioksidanlar, vücutta kan akışını artırarak kaslara ve beyne oksijen taşınmasına destek oluyor. Ek olarak, bazı çalışmalar kakaodaki antioksidanların, zihinsel yorgunluğu azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Bitter çikolata ayrıca, zihinsel enerji ve ruh halini artırdığı gösterilen teobromin ve kafein gibi uyarıcı bileşikler içeriyor. Eğer diyabet hastalığınız yoksa günde 20 gr bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay oksidatif stres ve inflamasyonun neden olabileceği yorgunluğu önleyebilecek yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Ayrıca yapılan çalışmalar yeşil çayın, içerdiği kafein ve L-theanin sayesinde zihinsel konsantrasyonu ve uyanıklığı artırabildiğini ortaya koyuyor. Tansiyon probleminiz yoksa günde 2 fincan yeşil çay tüketimine özen gösterin.

BİZE ULAŞIN