Bu besinlere dikkat! Yazın enerjinizi artıracak 10 süper besin

BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata, normal ve sütlü çikolataya göre daha yüksek oranda kakao içeriyor. Kakaodaki antioksidanlar, vücutta kan akışını artırarak kaslara ve beyne oksijen taşınmasına destek oluyor. Ek olarak, bazı çalışmalar kakaodaki antioksidanların, zihinsel yorgunluğu azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Bitter çikolata ayrıca, zihinsel enerji ve ruh halini artırdığı gösterilen teobromin ve kafein gibi uyarıcı bileşikler içeriyor. Eğer diyabet hastalığınız yoksa günde 20 gr bitter çikolata tüketebilirsiniz.