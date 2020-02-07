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Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:27
Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

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Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. Bazı besinler buzdolabında saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

Bu besinleri asla buzdolabında saklamayın!

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz.

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