Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

BERABER YENMEYECEK GIDALAR

Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarar ve birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Birlikte tüketilmemesi gereken besinlerin verdiği sonuçlar ise kalp rahatsızlığı, hazımsızlık, cilt hastalıkları vb. olarak karşımıza çıkabilir. Yemek planlarımızı yaparken o iki besinin bir araya gelmemesine önem vermeliyiz. Gelin hep birlikte bu besinler hangileri bir göz atalım.