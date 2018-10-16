Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:52
Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

Bazı besinleri birlikte tüketmek faydalarını arttırırken, bazıları adeta zehir saçıyor. İşte bu besinlerden bazıları...

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

BALIK VE TAHİN

Sütlü tatlılar balığın yanında balığın bayat olma ihtimaline karşı tüketilmesi önerilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

BALIKTAN SONRA NE İYİ TERCİH...

yedikten sonra şişkinlik , mide bulantısı ve kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bu nedenden dolayı kan şekerinin dengelenmesi için hafif bir tatlı önerilmektedir. Bunun önüne geçmek için balıktan sonra helva tüketmek doğru bir tercih olacaktır. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli nedeni daha bulunmaktadır. Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunabiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve bizi zehirleme ihtimali çok yüksek.

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

AĞIR METALLERİ VÜCUDUMUZDAN ATMAK İÇİN...

Bu aşamada devreye giren tahin, ta biriken ağır metalleri sıfırlar ve ortadan kaldırır. Balık sonrası yenilen tahin tam bir sağlık neferi olarak hareket eder çünkü vücuttaki fosfor oranını düzenler ve mide asidini dengeye sokar.

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

BALIK VE TAHİN MÜKEMMEL BİR İKİLİ

ve tahin birlikte yenilmesi gereken besinler arasında yer alıyor dedik. Peki, birlikte yenildiğinde faydadan çok zarar sağlayan besinleri duymuş muydunuz? İşte asla birlikte tüketilmemesi gereken besinler…

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

BERABER YENMEYECEK GIDALAR

Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarar ve birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Birlikte tüketilmemesi gereken besinlerin verdiği sonuçlar ise kalp rahatsızlığı, hazımsızlık, cilt hastalıkları vb. olarak karşımıza çıkabilir. Yemek planlarımızı yaparken o iki besinin bir araya gelmemesine önem vermeliyiz. Gelin hep birlikte bu besinler hangileri bir göz atalım.

Bu besinleri birlikte tüketenler dikkat!

YOĞURT İLE BUNLARI TÜKETMEYİN

Bilindiği üzere yoğurt tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıda. Özellikle eskilerin de çokça söylediği gibi yoğurt ile kesinlikle tüketilmemesi gerektiği söyleniyor. . Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor.

BİZE ULAŞIN