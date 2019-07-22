Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Bazı besinler bir arada tüketildiğinde çeşitli etkileşimlere girerek vücudumuz için adeta zehire dönüşebiliyor. Sofra geleneklerimizde beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin aslında peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini yormakla kalmıyor, bazen toksik etkiler oluşturup kana karıştığında zehirlenmelere de sebep olabiliyor. Hangi besinlerin beraber yenmeyeceğini öğrenerek bu besinleri birlikte tüketmekten kaçınmamız gerekiyor. Peki bir arada tüketmememiz gereken besinler nelerdir? Hangi besinler birlikte tüketildiğinde zehire dönüşüyor? İşte birlikte tüketmemeniz gereken besinler...