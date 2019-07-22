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  • Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan ...

Bazı bir arada tüketildiğinde çeşitli etkileşimlere girerek vücudumuz için adeta zehire dönüşebiliyor. Sofra geleneklerimizde beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin aslında peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini yormakla kalmıyor, bazen toksik etkiler oluşturup kana karıştığında zehirlenmelere de sebep olabiliyor. Hangi besinlerin beraber yenmeyeceğini öğrenerek bu besinleri birlikte tüketmekten kaçınmamız gerekiyor. Peki bir arada tüketmememiz gereken besinler nelerdir? Hangi besinler birlikte tüketildiğinde zehire dönüşüyor? İşte birlikte tüketmemeniz gereken besinler...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 09:38
Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Bazı bir arada tüketildiğinde çeşitli etkileşimlere girerek vücudumuz için adeta zehire dönüşebiliyor. Sofra geleneklerimizde beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin aslında peş peşe tüketilmesi sindirim sistemini yormakla kalmıyor, bazen toksik etkiler oluşturup kana karıştığında zehirlenmelere de sebep olabiliyor. Hangi besinlerin beraber yenmeyeceğini öğrenerek bu besinleri birlikte tüketmekten kaçınmamız gerekiyor. Peki bir arada tüketmememiz gereken besinler nelerdir? Hangi besinler birlikte tüketildiğinde zehire dönüşüyor? İşte birlikte tüketmemeniz gereken besinler...

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

YOĞURTLA BİRLİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

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Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Bilindiği gibi balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabiliyor ve hatta balık taze değilse zehirlenmelere sebep olabiliyor.

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Bir diğer taraftan yoğurtla asidik içeriğe sahip hiçbir gıdanın (örneğin; sirke, koruk) tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca turp ve terenin de yoğurtla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

SÜT İLE BERABER TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Süt kalsiyum deposu olan protein grubundan bir maddesidir. Kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir.

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

Örneğin; tavuk, balık, peynir, yumurta ve yoğurt süt ile birlikte tüketildiğinde alınan fazla protein vücutta toksik etki yaratabilir. Ayrıca beslenme uzmanları süt ve ekşi gıdaların (örneğin; sirke, şarap) aynı gün tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin! İşte birlikte tüketildiğinde ciddi hastalıklara yol açan besinler...

KIRMIZI ETLE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

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