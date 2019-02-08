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Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!

Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kimler risk altında? Metalleri fark etmeden vücudumuza nasıl alıyoruz? Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz? Bu metaller nasıl "ölümcül" hale geliyor? Metallerden korunmanın bir yolu var mı? Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerini Diyetisyen Emre Uzun ayrıntılı bir şekilde anlattı. Diyetisyen Emre Uzun'un metal tahribatına karşı iki tarif verdi...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 10:39
Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
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Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
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Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!
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