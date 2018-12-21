Bu bilgiler yok artık dedirtecek!

Ağız çalkalama suyu sadece diş ve ağız temizliği için düşünülse de farklı alanlarda çeşitli kullanım alanları var. Ağız çalkama suyuyla ilgili bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! AYAK MANTARLARINDAN KURTULUN Ayağınızı ağız çalkalama suyu ve su içeren leğende bekleterek mantardan kurtulabilirsiniz. Bekletmeniz gereken süre 20 dakika. ÇÖP KOKUSUNDAN KURTULUN Çöpünüz kokmaya mı başladı? Kağıt havluya ağız çalkalama suyunu dökün ve çöpün kenarına koyun. Kötü kokunun gittiğini göreceksiniz. YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN Antiseptik özelliği bulunan ağız çalkalama suyunu yüz temizliği için kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımında harikalar yarattığını göreceksiniz. KEPEĞE SON Saçınızın dibine ağız çalkalama suyuyla masaj yapın ve ardından başınıza havlu sarın. Birkaç dakika sonra da saçınızı sadece suyla yıkayın. Kepeğin gittiğini göreceksiniz BÖCEK ISIRIKLARINDA ACIYI AZALTIYOR İster inanın ister inanmayın ağız çalkalama suları böcek ısırıklarının vermiş olduğu acıyı ve yanma hissini geçiriyor. Tek yapmanız gereken böceğin ısırdığı yere pamuk yardımıyla ağız çalkalama suyunu sürmek. EKRAN TEMİZLİĞİ Telefonunuzun ekranını tertemiz yapmak için de kullanabilirsiniz.