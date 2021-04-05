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Haberler Galeri Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:43

Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

Zamanla birçok faktöre bağlı olarak zayıflayan hafızayı, besinlerle tekrar güçlendirmek mümkün. Unutkanlık gibi günlük hayatı etkileyen belirtilerle ortaya çıkan hafıza problemleri için vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Peki, hangi besinler hafızayı güçlendiriyor? İşte hafızayı yenileyen süper besinler...

Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

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Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Bu gıda adeta hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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