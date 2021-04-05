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Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:28Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:40
Bu gıda hafızayı yeniliyor! İşte beyni direkt etkileyen süper gıda...
Zamanla birçok faktöre bağlı olarak zayıflayan hafızayı, besinlerle tekrar güçlendirmek mümkün. Unutkanlık gibi günlük hayatı etkileyen belirtilerle ortaya çıkan hafıza problemleri için vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Peki, hangi besinler hafızayı güçlendiriyor? İşte hafızayı yenileyen süper besinler...