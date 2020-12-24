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Haberler Galeri Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

Bu gıdadan uzak durun! dengesini bozduğu ortaya çıktı

Özellikleri kış ayları zamanında çoğalan hastalıklardan ve koronavirüsten dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:44
Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

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Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemi dengesini bozduğu ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

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