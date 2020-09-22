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Bu 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 ...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 15:17
Bu gıdalar 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 ...

Bu gıdalar 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.

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Bu gıdalar 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

Bu gıdalar 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.

Bu gıdalar 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor!

Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

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