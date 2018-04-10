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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

Giriş Tarihi: 10.04.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 11:21
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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi. Bilmeden buzdolabında sakladığımız bu ürünler hemen bozulmaya başlıyor. Bozulduğu anlaşılmadığı için tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor.

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir. Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

DOMATES:

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor. Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

SOĞAN:

Oda sıcaklığında ve patateslerden uzak muhafaza edilmeli.

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

PATATES:

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz. Görüntüsünde bir değişim olmadığı için bozulduğu anlaşılmaz ve tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

KAHVE:

Buzdolabı sayesinde nemlenen kahve çekirdekleri hem lezzetini yitirir hem de kısa sürede bayatlar.

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Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!
Bu gıdaları buzdolabında sakladığınızda hastalık saçıyor!

EKMEK:

Buzdolabı gibi soğuk ortamlarda muhafaza edilen ekmekler i��erisindeki nemi çabuk kaybeder ve bu sayede hızlı bayatlar.

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