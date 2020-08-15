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Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza verirler. Fakat bazı besinler var ki gece yediğinizde faydası ikiye katlanıyor sağlığa olumlu etkilerde bulunuyor. Uzmanların da önerdiği ve vücudu toksinlerden arındıran besinler hem vücudunuzu temizleyecek hem de kilo vermenize yardımcı olacak. Peki gece tüketildiğinde daha faydalı olan besinler nelerdir? Hangi besinleri gece tüketmemiz gerekir? İşte gece tüketildiğinde vücudunuza birçok fayda sağlayan besinler...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 06:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 06:34
Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza verirler. Fakat bazı besinler var ki gece yediğinizde faydası ikiye katlanıyor sağlığa olumlu etkilerde bulunuyor. Uzmanların da önerdiği ve vücudu toksinlerden arındıran besinler hem vücudunuzu temizleyecek hem de kilo vermenize yardımcı olacak. Peki gece tüketildiğinde daha faydalı olan besinler nelerdir? Hangi besinleri gece tüketmemiz gerekir? İşte gece tüketildiğinde vücudunuza birçok fayda sağlayan besinler...

Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

Bu besinleri gece tüketerek hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olabileceksiniz. İşte gece yediğinizde faydasını daha fazla göreceğiniz o ...

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Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

Beslenme ve diyet uzmanları genellikle günün belirli saatlerinden itibaren yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler.

Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

Ancak birazdan açıklayacağımız yiyecekler sağlığımıza çeşitli faydalar sağlıyor. Üstelik bu yiyecekler gece tükettiğinizde dümdüz bir karna sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

KARPUZ

Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir.

Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

DOMATES

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz.

Domateslerin içi antioksidanlar ile doludur. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

Bu gıdaları gece yerseniz bütün vücudu temizliyor!

ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur.

Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamanın mümkün olduğu söyleniyor.

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