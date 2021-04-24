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Haberler Galeri Bu mucizevi besinlere dikkat! Virüsleri öldürüyor, vücudu koruyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 15:31

Bu mucizevi besinlere dikkat! Virüsleri öldürüyor, vücudu koruyor...

Tüm dünyanın mücadele ettiği salgını sürerken bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekiyor. Sadece koronavirüs değil aynı zamanda diğer enfeksiyonlara karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle rahatsızlıkları ilaçlarla tedavi edilse de mucizevi besinlerden de faydalanmak ve bağışıklığı destelemek büyük önem taşıyor. etkisini sürdürürken en etkili yöntem bağışıklık sisteminin düşmemesini sağlamak. Vücudu koruyan virüsleri öldüren etkili besinlerle yapılan takviyeler sayesinde sizler de sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık ile virüslere savaş açabilirsiniz. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren en etkili besinler!

Bu besinler virüsleri öldürüyor! Vücudu koruyan virüsleri öldüren mucizevi besinler…

Baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç durumunda bozukluk, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri bulunan mutasyonlu tüm dünyayı etkisi altına alırken enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekiyor. Virüslere karşı ilaçlarla mücadelenin yanı sıra doğanın bizlere sunduğu mucizevi besinler bu noktada devreye giriyor. Özellikle bitki çaylarıyla beslenme düzeni oturtmak ve vitamin değerleri yüksek besinlerle takviye yapmak başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalığın önüne geçiyor. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren süper besinler!

Bu besinler virüsleri öldürüyor! Vücudu koruyan virüsleri öldüren mucizevi besinler…

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ENERJİ ALIMI DAHA FAZLA OLMALI

hastalıklarında genel olarak vücudun enerji gereksinimi artmaktadır. Çünkü ateş bu hastalıklarda sık görülen bir bulgudur. Vücut ısısının 1 derece yükselmesi ise bazal metabolizma hızında %10-12 oranında bir artış getirmektedir. Bu yüzden enerji alımı normalden biraz daha fazla olmalıdır. Ancak aşırı beslenmenin de solunum yükünü artırdığı unutulmamalıdır.

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Bu besinler virüsleri öldürüyor! Vücudu koruyan virüsleri öldüren mucizevi besinler…

Enerji ihtiyacının karşılanması için; protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme programı uygulanmalıdır. Su tüketimi, olası sıvı kaybı nedeniyle 2,5-3 lt. civarında olmalıdır. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklık sistemine destek sağlayacak vitamin, mineral ve besinler şunlardır:

Bu besinler virüsleri öldürüyor! Vücudu koruyan virüsleri öldüren mucizevi besinler…

C VİTAMİNİ

En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. Böylece vücuttaki savaşçı hücreler de güçlenir. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

Bu besinler virüsleri öldürüyor! Vücudu koruyan virüsleri öldüren mucizevi besinler…

ÇİNKO VE SELENYUM:

Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere; çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu minerallerin antioksidan etkisi yüksektir ve vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler.

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