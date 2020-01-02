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Bu şekilde tüketilirse zehir saçıyor!

Bu şekilde tüketilirse zehir saçıyor!

Yiyecek ve içeceklerin bozulmasını önlemek için daima buzdolabında hatta buzlukta saklarız. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





