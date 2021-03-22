Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En çok görülen hastalıklar arasında yer alan kalp krizi, günlük hayatta beslenme kaynaklı ya da stresin etkisiyle olabiliyor. Türkiye'de de ölümler arasında yüzde 42 oranıyla kalp krizi ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde kalp krizi görülme yaşı diğer ülkelere oranla 10 yıl daha erken olduğu açıklandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalbimizin önceden sinyal verdiğini belirterek onları dikkate almamız gerektiğini açıkladı. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...