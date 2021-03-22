Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile ...

En çok görülen hastalıklar arasında yer alan , günlük hayatta kaynaklı ya da stresin etkisiyle olabiliyor. Türkiye'de de ölümler arasında yüzde 42 oranıyla kalp krizi ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde kalp krizi görülme yaşı diğer ülkelere oranla 10 yıl daha erken olduğu açıklandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalbimizin önceden sinyal verdiğini belirterek onları dikkate almamız gerektiğini açıkladı. Peki nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:53
Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. belirtileri nelerdir? İşte cevabı...

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

SON DAKİKA