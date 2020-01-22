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  • Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Bu tüyolar 'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

1910'larda William Stern, zekâ yaşının kronolojik yaşa bölünmesiyle ortaya çıkan oranın zamanla değişemeyebileceği varsayımını ileri sürdü ve zekânın (Intelligence Quotient) puanı kullanılarak değerlendirilmesini önerdi. IQ, farklı zihinsel yetenekleri değerlendirmek için hazırlanmış olan testlerle aynı yaş grubundaki kişilerin performanslarını karşılaştıran bir özel göstergedir. Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki 'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı BBC'de yayınlandı.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:50
Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

1910'larda William Stern, zekâ yaşının kronolojik yaşa bölünmesiyle ortaya çıkan oranın zamanla değişemeyebileceği varsayımını ileri sürdü ve zekânın (Intelligence Quotient) puanı kullanılarak değerlendirilmesini önerdi. IQ, farklı zihinsel yetenekleri değerlendirmek için hazırlanmış olan testlerle aynı yaş grubundaki kişilerin performanslarını karşılaştıran bir özel göstergedir.

Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki 'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı BBC'de yayınlandı.

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Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Artık beynimizin nasıl bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu gücü kullanmakla ilgili onlarca öğreti ve bilimsel veri var elimizde.

Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Şimdi sizinle gücünüzü artırmaya yönelik basit bir program paylaşacağız.

Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki 'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.

Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

Programa katılan 100 kişinin 'larında, yüzde 40 oranına varan artış görüldü. Bu artış katılımcıların programa katılmadan önce girdikleri testle, programdan sonra uygulanan test sonuçları karşılaştırılarak elde edildi. İşte bir haftalık program:

Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları

PAZARTESİ

Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin.

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