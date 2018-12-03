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Bu tüyolar 'yu arttırıyor!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 11:15
Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı

Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Artık beynimizin nasıl bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu gücü kullanmakla ilgili onlarca öğreti ve bilimsel veri var elimizde.

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Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Şimdi sizinle beyin gücünüzü artırmaya yönelik basit bir program paylaşacağız.

Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.

Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Programa katılan 100 kişinin 'larında, yüzde 40 oranına varan artış görüldü.

Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

Bu artış katılımcıların programa katılmadan önce girdikleri testle, programdan sonra uygulanan test sonuçları karşılaştırılarak elde edildi. İşte bir haftalık program:

Bu tüyolar IQ'yu arttırıyor!

PAZARTESİ

Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin.

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