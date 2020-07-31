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Bu uyarıları dikkate alın! krizinin 7 kritik belirtisi...

dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Peki kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizi belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 16:31
Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Peki kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizi belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

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Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan…

Bu uyarıları dikkate alın! Kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Ama bazen de krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

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