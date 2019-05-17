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  • Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçlar… denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! Peki sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmeliyiz? neler? Gür saçların sırrı hangi besinlerde saklı? İşte saçları dökülenlerin imdadına koşacak müthiş ....

Giriş Tarihi: 17.05.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 15:40
Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor.

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, " değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

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Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Tüm sağlıklı saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

HAVUÇ

Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir . Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor.

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