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Haberler Galeri Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 31.05.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:00

Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

Bağışıklık sistemimizin sağlıklı kalabilmesi için yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Sağlığımızı olumsuz şekilde etkileyecek gıdalardan kaçınarak sağlıklı bir yaşam mümkün olmaktadır. Fakat bazı gıdarın faydalı olduğu düşünülse de ciddi zararları ortaya çıkabiliyor. Peki sinir sistemimizi etkileyerek beyin fonksiyonlarımıza zarar veren nelerdir? İşte gıdaların vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

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Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir . Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

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