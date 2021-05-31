Giriş Tarihi: 31.05.2021 08:46Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:00
Bu yiyecekten uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Bağışıklık sistemimizin sağlıklı kalabilmesi için yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Sağlığımızı olumsuz şekilde etkileyecek gıdalardan kaçınarak sağlıklı bir yaşam mümkün olmaktadır. Fakat bazı gıdarın faydalı olduğu düşünülse de ciddi zararları ortaya çıkabiliyor. Peki sinir sistemimizi etkileyerek beyin fonksiyonlarımıza zarar veren gıdalar nelerdir? İşte gıdaların vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...