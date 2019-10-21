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Bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:39
Bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Bu zararını kimse bilmiyor!

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç var?

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Bu zararını kimse bilmiyor!

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp oranında etki ediyor.

Bu zararını kimse bilmiyor!

ANANAS

Ananasın içinde kaç var?

Bu zararını kimse bilmiyor!

Ananas 2.5

Bu zararını kimse bilmiyor!

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç var?

Bu zararını kimse bilmiyor!

Üzüm 5 küp

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