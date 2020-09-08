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Haberler Galeri Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 15:10

Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında oldukça zarar veriyor. Özellikle aç karnına normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih ederiz. Ancak bu durum oldukça yanlıştır ve aç karnına tüketilecek olan yiyeceklere özellikle dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Peki, nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...

Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında oldukça zarar veriyor. Özellikle aç karnına normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih ederiz. Ancak bu durum oldukça yanlıştır ve aç karnına tüketilecek olan yiyeceklere özellikle dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Peki, nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...

Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

MUZ

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

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Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

ÇİĞ SEBZELER

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu zararını kimse bilmiyordu! Özellikle aç karnına tüketirseniz...

BAHARATLAR

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.

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