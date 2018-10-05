Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

BU MUCİZEVİ BESİNLER AKCİĞERİ TEMİZLİYOR



Akciğer, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için en önemli organlarımızdandır. Akciğer rahatsızlıkları günümüzde hava kirliliği ve sigara kullanımıyla büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Astım hastaları ve sigarayı bırakanların yaşam kalitesini arttıracak ve akciğerleri kısa sürede temizleyecek mucizevi besinleri sizler için derledik.

EKİNEZYA:

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.