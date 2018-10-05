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  • Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

Giriş Tarihi: 05.10.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 15:52
Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

BU MUCİZEVİ BESİNLER AKCİĞERİ TEMİZLİYOR

Akciğer, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için en önemli organlarımızdandır. Akciğer rahatsızlıkları günümüzde hava kirliliği ve sigara kullanımıyla büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Astım hastaları ve sigarayı bırakanların yaşam kalitesini arttıracak ve akciğerleri kısa sürede temizleyecek mucizevi besinleri sizler için derledik.

EKİNEZYA:

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

OKALİPTÜS:

Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğerenfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar.

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Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

KEÇİBOYNUZU:

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır.

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karna içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

SARIMSAK:

Sarımsak kuvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler.

Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı kısa sürede yok ediyor...

ZENCEFİL:

Çok kuvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlemektedir.

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