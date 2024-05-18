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Haberler Galeri Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: "Her gün bir tane..."
Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:56

Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: "Her gün bir tane..."

Her gün aynı şeyleri tüketmekten sıkıldıysanız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrına biraz göz atmaya ne dersiniz? Yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamak için sağlıklı atıştımalıklar arasından tercih yapmanız gerekebilir. Günlük olarak sağlıklı ve lezzetli birkaç besin tüketmek, ömrünüze yıllar ekleyebilir. İşte bilim insanlarının keşfettiği ömür uzatan o besinler...

Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: Her gün bir tane...

Dünyanın beş farklı bölgesi, dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" olarak adlandırılır ve en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yerlerdir. Bu beş ada, Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Yunanistan'da Ikaria Adası'dır.


Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: Her gün bir tane...

Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor.



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Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: Her gün bir tane...

Bu bölgedeki insanlar sabah en ağır öğünlerini yedikleri ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri belirlendi. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı bıraktılar.




Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: Her gün bir tane...

"Mavi Bölge"de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz.





Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: Her gün bir tane...

Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.






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