Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
08:56
Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını açıkladı: "Her gün bir tane..."
Her gün aynı şeyleri tüketmekten sıkıldıysanız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrına biraz göz atmaya ne dersiniz? Yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamak için sağlıklı atıştımalıklar arasından tercih yapmanız gerekebilir. Günlük olarak sağlıklı ve lezzetli birkaç besin tüketmek, ömrünüze yıllar ekleyebilir. İşte bilim insanlarının keşfettiği ömür uzatan o besinler...