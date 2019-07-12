Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obeziteye davetiye çıkarıyor. Kilo vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Simone Anderson uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşadı. Diyet, spor yapıyor ama başarılı olamıyordu. Bir gün zayıflamaya kesin olarak karar verdi ve onun için 1 yıl 2 hafta sürecek değişim başladı. Çeşitli kilo verme yöntemleri deneyen ve 206 kilo veren genç kadının değişimi dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Simone emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının inanılmaz görüntüsü ve diğer kilo verme öyküleri...
Giriş Tarihi: 12.07.2019
09:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019
12:12