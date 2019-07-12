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  • Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

Büyük bir azimle 85 verdi değişimi ! İşte dikkat çeken hikayeleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obeziteye davetiye çıkarıyor. vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Simone Anderson uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşadı. , spor yapıyor ama başarılı olamıyordu. Bir gün zayıflamaya kesin olarak karar verdi ve onun için 1 yıl 2 hafta sürecek değişim başladı. Çeşitli yöntemleri deneyen ve 206 kilo veren genç kadının değişimi dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Simone emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının görüntüsü ve diğer ...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 12:12
Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

Birçok kişi psikolojik nedenlerden dolayı sürekli yemek yiyerek obezitenin yolunu açıyor. vermeye azimli olanlar ise değişim öykülerine konu oluyor. Simone Anderson uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşadı. , spor yapıyor ama başarılı olamıyordu. Bir gün zayıflamaya kesin olarak karar verdi ve onun için 1 yıl 2 hafta sürecek değişim başladı. Çeşitli yöntemleri deneyen ve 169 kilodan 84 kiloya düşen genç kadının değişimi dudak uçuklatıyor. Kilo vermek için azimle çalışan Simone emeğinin karşılığını alarak çoğu kişinin hayranlıkla baktığı bir görünüme kavuştu. İşte genç kadının görüntüsü ve diğer ...

Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

27 yaşındaki Simone Anderson, tüp mide ameliyatından sonra 85 kaybetti. Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşayan Simone Anderson'un kilo verdikten sonraki değişimi o kadar şaşkınlık verici ki Instagram'da paylaştığı fotoğraflara birçok takipçisi inanmıyor hatta ağır yorumlarda bulunuyor.

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Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

2014 yılında sağlığını gözden geçirmeye karar verdiğinde 169 olan Simone, tüp mide ameliyatı, sağlıklı beslenme ve sıkı bir egzersiz programı uyguladı. Ameliyattan sonra sarkan derileri için de bir operasyon geçirerek hep hayalini kurduğu vücuda kavuşmayı başardı.

Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

2015 yılında karın germe, göğüs dikleştirme, kol ve bacaklarındaki derileri de aldırdıktan sonra bambaşka biri olan Simone, "Görüntüm harika. Kendimi bundan daha iyi hissedemezdim'' diyor.

Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

''Yiyecek bağımlılığım vardı ve bunun değişmesi gerekiyordu. Ya kendimi değiştirecektim ya da 30 yaşında yatağa bağlı olacaktım. Böyle yaşayamazdım. Karar verdiğimde önce işlenmiş gıdaları kestim. Her gün bir saat yürüdüm ve yüzdüm. Ancak istediğim kiloyu veremedim çünkü yeme isteğim bir türlü geçmiyordu. Bu yüzden verme ameliyatı seçeneklerini araştırdım.

Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

Ameliyat sonrası 77 kilograma düştükten sonra fazla derileri aldırmanın yollarını araştırdım. Yedi hafta sonunda tamamen bambaşka biri olmuştum. Yıllar boyunca görüntüm yüzünden özellikler erkekler tarafından eleştirildim ve alay edildim. Bu görüntüm onlara gelsin. Kilolu olmak bir kişiyi tanımlamıyor ancak çirkin bir kalp sizi sonsuza dek takip edecek'' diye ekliyor Simone.

Büyük bir azimle 85 kilo verdi değişimi inanılmaz! İşte dikkat çeken kilo verme hikayeleri...

Yolculuğunun hiç kolay olmadığını da söyleyen 27 yaşındaki genç kadın bu süreçte birçok zorlukla karşılaştığını hiçbir şeyin göründüğü gibi kolay olmadığını da ifade ederek Instagram'daki olumsuz yorumlardan da çok rahatsız olmuş.

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