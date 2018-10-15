Türkiye'nin en iyi haber sitesi

konulduğunda hastalık saçan besinler

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:57
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

konulduğunda hastalık saçan besinler...

Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz.

BİZE ULAŞIN