Canan Karatay "altın suyu" diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Zeytinyağı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önler, safra kesesi ve pankreas fonksiyonlarını destekler. Mide ülseri ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.