Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
16:03
Canan Karatay "altın suyu" diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor
Akdeniz mutfağının ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan zeytinyağı, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul görmüştür. Antik Yunanlılar ve Romalılar tarafından güzellik ve sağlık iksiri olarak kullanılan zeytinyağı, günümüzde de besin değeri ve faydalarıyla öne çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın da "altın suyu" olarak nitelendirdiği bu besin, adeta şifa dağıtıyor.