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Haberler Galeri Canan Karatay "altın suyu" diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor
Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 16:03

Canan Karatay "altın suyu" diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

Akdeniz mutfağının ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan zeytinyağı, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul görmüştür. Antik Yunanlılar ve Romalılar tarafından güzellik ve sağlık iksiri olarak kullanılan zeytinyağı, günümüzde de besin değeri ve faydalarıyla öne çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın da "altın suyu" olarak nitelendirdiği bu besin, adeta şifa dağıtıyor.

Canan Karatay altın suyu diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

KALP DOSTUDUR

Zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. İçerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde LDL (kötü) kolesterolü düşürürken HDL (iyi) kolesterolü yükseltir. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Canan Karatay altın suyu diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

KANSERE KARŞI KORUR

Zeytinyağı, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kansere karşı koruma sağlar. Özellikle meme, kolon ve prostat kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

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Canan Karatay altın suyu diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

Zeytinyağı, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruma sağlayabilir.

Canan Karatay altın suyu diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Zeytinyağı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önler, safra kesesi ve pankreas fonksiyonlarını destekler. Mide ülseri ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.

Canan Karatay altın suyu diyor! Günde bir kaşık içen iyileşiyor, vücutta zehir bırakmıyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

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