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: O ler doğuyor!

Giriş Tarihi: 04.10.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 20:00
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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

Prof.Dr. gebelere yapılan şeker yüklemesi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

Prof. Dr. , gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum.

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar olarak doğuyor" açıklamasında bulundu.

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç, "Özellikle toplumumuzda tıp ve psikolojinin popülerleşmesi çok fazla sosyal medyada bilgi oluşmasına neden oluyor. Bu bilgilerin bir kısmı doğru ama ne yazık ki çok yanlış bilgiler de var.

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

Peki annenin amacı ne? Hem kendisi için iyi ve sağlıklı birey olabilmek, hem de iyi ve sağlıklı birey yetiştirebilmek. İşte tam da bu noktada, biz de Çocuk ve Kadın Kulübünü kurmak istedik.

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

'' Kulübümüzün amacı ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru bilgilendirmeyi sunan, hedef kitlenin hayat kalitesini yükselten hekimlerden ve uzmanlardan oluşan bir platform."

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: O ler doğuyor!
Canan Karatay: O bebekler sakat doğuyor!

ŞEKER YÜKLENEN ANNELER HASTALANIYOR!

Prof. Dr. , Çocuk ve Kadın Kulübü projesinin önemine değindi. Gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Canan Karatay: "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar olarak doğuyor" dedi.

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