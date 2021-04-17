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Haberler Galeri Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:11

Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

Ülkemizde çokça tercih edilen içeceklerden olan çayın, yanlış demlenmesi durumunda birçok hastalığa neden olabilecek kadar tehlikeli olabildiğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma ortaya koyuyor ki, çay sağlığımızda ciddi sorunlara neden olabilecek hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Öyle ki çayı demlerken bazı dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunuyor. Çay demlerken bir takım yazılı olmayan bu kurallara dikkat edilmemesi halinde sağlığınızı riske atabilirsiniz. İşte o püf noktalar…

Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

Yapılan bir araştırmaya göre çayın demlenmesi sandığımız kadar önemsiz bir durum değil. Yanlış demlenen bir çayın ciddi sağlık problemlerine neden olabildiğini ortaya koyan bu araştırmaya göre Türk mutfağında gelenekselleşmiş olan bu içeceği yazılı olmayan belirli kuralları göz önünde tutarak demlemelisiniz. Aksi takdirde yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

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Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay değil zehir demliyormuşuz! Aman sakın böyle demlemeyin...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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