HaberlerGaleriÇay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:10Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:12
Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...
Her evde demlenen tadıyla keyif veren siyah çay, ülkemizde her yaştan insanın severek tükettiği bir içecek olarak biliniyor. Ancak çayın yanlış demlenmesi halinde çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada yanlış demlenen bir çayın insan sağlığında çok ciddi olumsuz etkilere neden olabileceği kanıtlanmıştır. Hal böyleyken demleme işlemi esnasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmakta yarar vardır. İşte çayı demlerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar…