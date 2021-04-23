Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan siyah çay ile ilgili yapılan bir araştırma görenleri şaşkına çeviren sonuçlar ortaya koymuştur. Uzmanlar çay demlemenin düşünüldüğünden çok daha ciddi bir mesele olduğunu ifade ettiği bu araştırmada yanlış demlenmesi halinde çayın kanser gibi hastalıklara zemin hazırlayacak kadar tehlikeli olabildiğini öne sürdü. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar!