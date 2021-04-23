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Haberler Galeri Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:12

Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Her evde demlenen tadıyla keyif veren siyah çay, ülkemizde her yaştan insanın severek tükettiği bir içecek olarak biliniyor. Ancak çayın yanlış demlenmesi halinde çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada yanlış demlenen bir çayın insan sağlığında çok ciddi olumsuz etkilere neden olabileceği kanıtlanmıştır. Hal böyleyken demleme işlemi esnasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmakta yarar vardır. İşte çayı demlerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar…

Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan siyah çay ile ilgili yapılan bir araştırma görenleri şaşkına çeviren sonuçlar ortaya koymuştur. Uzmanlar çay demlemenin düşünüldüğünden çok daha ciddi bir mesele olduğunu ifade ettiği bu araştırmada yanlış demlenmesi halinde çayın kanser gibi hastalıklara zemin hazırlayacak kadar tehlikeli olabildiğini öne sürdü. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar!

Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

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Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay değil zehir demliyormuşuz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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